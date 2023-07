Dans une initiative ambitieuse, Thales a été sélectionné pour renforcer la protection du système Galileo contre les menaces potentielles, assurant ainsi une navigation plus sûre et fiable pour les utilisateurs du monde entier.

Un partenariat stratégique pour la sécurité de Galileo

Le partenariat entre l'Union européenne et Thales vise à renforcer la sécurité de Galileo face aux cyberattaques, aux tentatives de brouillage ou de perturbation des signaux, ainsi qu'aux autres menaces émergentes. En tant que système de navigation par satellite essentiel, Galileo est utilisé dans une variété d'applications critiques telles que la navigation maritime, l'aviation, la gestion des transports et les applications militaires. Par conséquent, garantir la fiabilité et la sécurité du système est d'une importance capitale.

Thales apporte à ce partenariat une expertise reconnue en matière de sécurité informatique, acquise grâce à ses nombreuses années d'expérience dans la fourniture de solutions de pointe pour les systèmes critiques. La société est un acteur de premier plan dans le développement de solutions de cybersécurité, de cryptographie et de défense contre les attaques sophistiquées, ce qui en fait le partenaire idéal pour renforcer la robustesse de Galileo.

Des technologies de pointe pour une protection accrue

Pour augmenter la sécurité de Galileo, Thales proposera une gamme de technologies de pointe spécialement adaptée aux besoins du système. Cela comprendra des systèmes de détection et de réponse aux intrusions, des mécanismes de cryptage avancés pour sécuriser les signaux émis par les satellites, ainsi que des méthodes de sécurisation des réseaux de communication utilisés pour la gestion et le contrôle du système.

La collaboration entre l'Union européenne et Thales vise également à renforcer la résilience de Galileo face aux menaces physiques, telles que les attaques sur les infrastructures au sol. Des mesures de protection physiques et électroniques seront mises en place pour assurer un fonctionnement continu du système même en cas d'éventuelles tentatives de sabotage ou d'interférences malveillantes.

Un engagement envers la sécurité de l'espace

La sécurisation de Galileo représente un élément essentiel de l'engagement continu de l'Union européenne envers la sécurité de l'espace. Alors que la dépendance à l'égard des systèmes de navigation par satellite continue de croître dans de nombreux secteurs clés, la protection de ces systèmes contre les menaces est devenue une priorité mondiale.

En renforçant la sécurité de Galileo, les deux acteurs démontrent leur engagement envers la protection de l'intégrité des services de navigation par satellite et la préservation de la souveraineté de l'espace européen.

Une étape cruciale vers l'avenir de la navigation par satellite

La collaboration pour renforcer la sécurité de Galileo marque une étape cruciale vers l'avenir de la navigation par satellite. En améliorant la résilience du système, cette initiative vise à garantir que ce système spatial continue de fournir des services de navigation de haute précision, fiables et sécurisés pour les utilisateurs du monde entier.