The Callisto Protocol est un des jeux très attendus de cette fin d'année : le jeu d'horreur a été lancé en fin de semaine dernière sur PC, PS5 et Xbox Series. Malheureusement, le titre ne se comporte pas comme prévu sur les consoles de Microsoft.

Particulièrement réussi côté graphismes, le jeu présente toutefois des problèmes de performances sur Xbox Series X. Digital Foundry a réalisé plusieurs tests et mis les versions PS5 et Xbox Series X côte à côte pour mieux les comparer.

La version PS5 plus belle et plus stable

Notons que le titre propose deux modes graphiques distincts : Qualité et performances. Le premier propose un jeu plus beau tandis que le second mise sur la fluidité, au détriment de quelques effets graphiques. En outre, le premier mode limite également le framerate à 30 FPS contre 60 FPS pour le second.

On remarque ainsi qu'en mode qualité, la Xbox Series X ne propose pas de reflets Ray Tracing mais uniquement des ombres en RT. Pire encore, la Xbox Series X affiche des pertes de framerate importants avec des variations marquées.

Le titre reste une réussite, mais il est étonnant de voir autant de différentes entre la version PS5 et Xbox Series X. Néanmoins, il se pourrait qu'une série de patchs vienne consolider le titre sur les machines de Microsoft dans les semaines à venir.