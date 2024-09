Ubisoft est actuellement malmené après des résultats en dessous des attentes pour Star Wars Outlaws et une situation en bourse à la baisse, impliquant une sortie prochaine de l'indice STOXX Europe 600.

La période n'est ainsi pas propice à faire des vagues et Ubisoft tente même des solutions inédites : écouter la communauté de joueurs. Exemple avec The Crew 2 et The Crew Motorfest qui deviennent désormais jouables en mode hors ligne...

La situation avait tourné au véritable scandale quand il y a de cela quelques mois Ubisoft supprimait les serveurs de The Crew premier du nom. Tandis que le jeu n'était jouable qu'en mode connecté, le jeu était également retiré des bibliothèques des joueurs l'ayant pourtant acheté... De quoi remettre en cause la pérennité des jeux dématérialisés, le droit de licence et la volatilité des jeux imposant une connexion permanente...

Face à la gronde des joueurs, Ubisoft actuellement en position de faiblesse fait une annonce lors du The Crew Showcase avec deux modifications à venir impliquant qu'il ne sera plus nécessaire d'être connecté pour profiter de The Crew 2 ainsi que The Crew Motorfest.

L'éditeur n'a pas précisé à quelle date le mode hors ligne sera disponible sur les deux jours.