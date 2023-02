The Crew aura bien droit à un troisième volet : la franchise de jeu de course d'Ubisoft voyait son avenir compromis au milieu d'une vague massive d'abandon en marge de la publication des derniers résultats financiers de l'éditeur français.

Finalement, Ubisoft a confirmé l'arrivée prochaine de The Crew Motorfest, et sort ainsi de la numérotation traditionnelle des épisodes. Une façon pour la marque de présenter son titre comme le renouveau de la franchise.

Bienvenue à Oahu !

Le titre nous amènera sur l'île d'Oahu à Hawaï pour nous proposer de grandes variétés de courses intenses. On pourra ainsi profiter de la verticalité de l'île pour descendre des routes volcaniques, faire du drift en ville ou même foncer à tombeau ouvert en pleine jungle.

Au menu du jeu : des centaines de véhicules, une foule de modes de jeu et une expérience de conduit fun dans un monde ouvert.

Bien entendu, la course ne se fera pas que sur piste : on pourra également participer à des courses de bateau, mais également d'avions. L'aspect social du jeu sera également au coeur de l'expérience de The Crew MotorFest avec du contenu additionnel qui sera proposé régulièrement.

The Crew MotorFest sortira dans le courant de l'année, sans davantage de précision pour le moment.