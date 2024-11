Deux joueurs californiens ont déposé une plainte pour fraude à l'encontre d'Ubisoft le 4 novembre dernier devant un tribunal local. Une plainte qui fait suite à un geste polémique d'Ubisoft.

L'éditeur français a ainsi décidé, du jour au lendemain, de fermer les serveurs en ligne de son jeu The Crew sorti en 2014, évoquant des "contraintes d'infrastructures serveur et de licences". Or, le jeu qui imposait une connexion aux serveurs ne pouvait plus être joué du tout, en conséquence Ubisoft a également décidé de le faire disparaitre des ludothèques des joueurs, effaçant toute trace du jeu sans préavis.

Alors que les joueurs auraient aimé voir arriver un patch ouvrant la voie à du jeu en local, Ubisoft n'a pas souhaité se donner ce mal, mais a prévenu qu'il serait prévu que les autres titres de la franchise finissent avec un patch permettant de ne pas avoir à dépendre des serveurs lorsqu'ils seront en fin de vie...

Situation insuffisante pour les joueurs qui poursuivent donc Ubisoft non seulement pour ne pas avoir prévenu qu'ils achetaient une licence plutôt que le jeu lui-même, mais également pour ne pas leur avoir fait croire que le jeu résidait sur le disque physique lié à l'achat sans préciser qu'il dépendait intégralement de serveurs distants. Notons que depuis cette polémique, la plateforme Steam a ajouté des précisions lors des achats stipulant que les acheteurs investissent dans des licences et non des jeux.

La poursuite est lancée en tant que recours collectif et les deux instigateurs espèrent que d'autres joueurs vont se greffer au dossier qui devrait amener à un cas de jurisprudence dans un état qui a justement récemment adopté une loi qui contraint les plateformes numériques à préciser davantage la notion d'achat de jeu ou de licence...