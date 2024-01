The Day Before est sans doute l'un des jeux qui auront le plus fait parler de lui l'année dernière. Présenté comme un projet ambitieux de MMO dans un univers post apocalyptique rempli de zombies, le titre affichait de séduisantes promesses.

Avec un développement on ne peut plus chaotique, le jeu de Fntastic a enchainé les reports de sorties. Pendant son développement, le jeu a également été on ne peut plus chahuté : les visuels partagés tant au niveau des photos que des trailers empruntaient, voir copiait certaines licences à succès : Call of Duty, The Division, The Last of Us...

Finalement, le jeu est sorti à la mi-décembre, et a immédiatement subit des tirs nourris des joueurs comme des critiques : le titre n'était pas fini, présentaient un environnement très limité, et pour couronner le tout, le jeu est farci de bugs et les serveurs sont à genoux malgré le peu de joueurs présents...

Accusé s'arnaquer les gens, Fntastic Studio a rapidement annoncé l'arrêt du développement du titre, sorti en version anticipée sur Steam uniquement. Le studio a expliqué ce choix par un manque de fonds pour finir le titre... Situation qui ne date pourtant pas d'hier quand on sait que le studio a fait appel à des bénévoles (au moins 40) pour le développement...

Finalement, The Day Before va complètement disparaitre puisque le studio a annoncé la fermeture des serveurs. Déjà retiré de la vente et au coeur d'une campagne de remboursement, The Day Before restera comme un échec cinglant pour le studio qui visiblement a retrouvé des fonds pour se lancer dans un nouveau projet, du moins les développeurs du studio puisque Fntastic a fermé ses portes... L'équipe de développement planche sur un nouveau jeu mobile.