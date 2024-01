The Day Before restera un des jeux qui aura marqué la fin d'année 2023 : avec un développement on ne peut plus chaotique, du plagiat à la pelle et une sortie en version anticipée avec un contenu plus que limité, le titre a rapidement été taxé d'arnaque par les joueurs et les critiques.

Une situation par laquelle le studio a répondu par la fermeture, un retrait du jeu des plateformes de vente, ainsi qu'une coupure prématurée des serveurs.

Mais visiblement, Fntastic n'a pas totalement fermé et souhaite avoir le dernier mot. Après avoir dénoncé les remarques toxiques de la communauté de joueurs, les développeurs espèrent éclaircir la situation face à "la désinformation qui a émergé sur Internet de la part de supposées sources anonymes".

Le studio martèle ainsi qu'il n'a arnaqué aucun joueur et que tout le monde a bien été remboursé. Il ajoute que les relations avec l'éditeur MyTona sont toujours excellentes.

Les développeurs accusent également la presse d'avoir "créé de faux contenus avec d'énormes titres" visant à encourager les joueurs à descendre le jeu avant même sa sortie. The Day Before aurait fait l'objet d'une "campagne de haine" dès son lancement. L'équipe se targue ainsi d'avoir proposé un jeu plutôt bon et loin de ce que les critiques peuvent présenter....

Bref, le drama n'en a pas fini et le communiqué a de quoi agacer les joueurs déçus par The Day Before, d'autant plus que le studio Fntastic devait avoir fermé ses portes depuis plus d'un mois...