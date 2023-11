The Day Before est un jeu qui fait couler énormément d'encre depuis ses premières présentations, et pas dans le bon sens...

Depuis son annonce, The Day Before concentre l'attention des joueurs : le jeu de survie au format MMO de Fntastic a immédiatement été pointé du doigt par ses inspirations très marquées d'autres jeux.

Le titre propose aux joueurs de survivre dans un monde post apocalyptique rempli de zombies et autres menaces humaines... Un concept avouons le déjà un peu rincé au fil des années, auquel Fntastic ne compte pas apporter de réelle originalité.

Pire encore, le titre est taxé de plagiat : les premières images proposées faisaient fortement penser à un clone de The Division... Puis, un trailer a de nouveau jeté de l'huile sur le feu avec une reprise plan pour plan de la bande-annonce du mode zombie de Call of Duty Black Ops Cold War...

Finalement, le jeu nous revient avec une nouvelle vidéo qui dévoile un peu de gameplay et présente ses avancées. Malheureusement, le titre qui devait sortir le 10 novembre prochain annonce un report : il faudra attendre le 7 décembre pour pouvoir y accéder en version anticipée sur PC. Aucune date n'a été annoncée pour la sortie de la version finale. La version console du jeu n'a également