Après plusieurs années de développement et de reports divers, The Day Before est finalement sorti sur PC... Mais comme on pouvait s'en douter, le titre ne fait pas l'unanimité et est lourdement critiqué, situation finalement raccord avec toute la phase de communication autour du jeu et le titre en lui-même...

The Day Before s'était montré à de nombreuses reprises depuis son annonce initiale, et à chaque fois le titre s'est offert un nouveau bad buzz... Le titre de survie est à la croisée de DayZ, The Division et The Last of us... Mais petit problème : il a également tendance à recopier les trois titres cités, jusqu'au plagiat éhonté.

Le titre avait pris du retard, et étant particulièrement bousculé lors de ses présentations initiales, il se disait que les développeurs mettaient les bouchées doubles pour proposer un gameplay plus avancé et du contenu se détachant de The Division... Car les premières images présentaient une copie du titre d'Ubisoft.

Le studio Fntastic en charge de The Day Before avait ainsi réalisé une pirouette après plusieurs reports en évoquant le fait que le jeu sortirait uniquement sur PC et en version anticipée le 7 décembre... Pas de quoi rassurer, et effectivement le titre sorti sur Steam est loin d'être terminé.

Le titre s'offre ainsi une note "extrêmement négative" sur Steam avec 9000 évaluations au total. Certains critiquent ainsi un jeu très limité, loin du MMO ouvert promis. Les serveurs renvoient des erreurs, le jeu est farci de bugs...

Fntastic a pris la parole pour pointer du doigt "la toxicité écrasante dont font preuve les joueurs qui critiquent le titre" sans plus de promesses toutefois sur l'évolution du jeu qui tourne au fiasco et qui a finalement peu de chances d'aller dans le bon sens...