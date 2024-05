Plus la peine d'attendre The Division : Heartland, le TPS multijoueur en ligne d'Ubisoft a été purement et simplement annulé, et ce, après un développement qui l'aura amené très près d'une sortie.

Le titre devait être un Free-to-play exploitant l'univers de Tom Clancy's The Division, avec une orientation jeu en équipe en ligne. L'idée pour Ubisoft était d'exploiter sa franchise autour d'un jeu service capable d'engranger des revenus importants.

Annoncé en 2021, le projet était confié à Red Storm Entertainment, avec un développement assez chaotique et plusieurs reports à la clé. Ubisoft avait dévoilé plusieurs vidéos de gameplay et lancé plusieurs phases de tests auprès des joueurs, récoltant des données pour peaufiner son titre dont la sortie était présumée proche...

Finalement, il n'en était rien puisque le projet a été sacrifié au fil du projet de restructuration d'Ubisoft qui souhaite rediriger ses ressources économiques et humaines vers des projets plus rentables et solides, tout en citant XDefiant et Rainbow Six.

Reste que The Division 3 n'est pas concerné par cette annulation, ou du moins pas encore. Ubisoft a officialisé son titre en septembre dernier et c'est à nouveau Massive qui se charge de son développement. La date de sortie de ce dernier est inconnue, mais elle interviendra après celle de Star Wars Outlaws qui ne sortira pour sa part qu'en fin d'année.