Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft a récemment pris la parole pour évoquer les grosses franchises au catalogue de ses consoles, et notamment concernant les productions de Bethesda.

Ainsi, on apprenait de ce dernier que Microsoft avait fini par racheter Bethesda et ZeniMax de peur de voir Starfield devenir une exclusivité PlayStation 5. La question des exclusivités est au coeur des affrontements entre Sony et Microsoft, ainsi que des inquiétudes de la FTC qui doit se veut toujours opposée au rachat d'Activision Blizzard par la marque américaine. C'est ainsi que devant la commission, l'avocat de la FTC a enchainé les questions envers Phil Spencer, notamment concernant les exclusivités, et en particulier sur The Elder Scrolls 6.

The Elder Scrolls 6 : il faudra attendre longtemps

The Elder Scrolls 6 est un des jeux les plus attendus du moment, la licence a rassemblé des millions de joueurs et plusieurs générations de fans, et chaque épisode est considéré comme une référence. Savoir si le titre sera une exclusivité Xbox alors que les anciens jeux de la franchise étaient multiplateformes a du sens pour la FTC qui cherche des engagements de la part de Microsoft.

Phil Spencer n'a toutefois pas véritablement répondu : selon lui, le titre n'est que peu avancé, et la sortie serait "tellement loin qu'il est difficile de savoir où en seront les plateformes à ce moment." The Elder Scrolls 6 pourrait donc ne pas être une exclusivité Xbox, mais en même temps, le titre pourrait ne pas sortir avant la prochaine génération de machines... Selon Phil Spencer, la sortie de The Elder Scrolls 6 n'est pas attendue, dans le meilleur des cas, avant au moins 5 ans.