Il est toujours bon d'apprendre qu'un projet aussi important qu'un nouvel épisode d'Elder Scrolls progresse dans son développement, et il est vrai que le titre vient de boucler une étape capitale.

Le jeu de Bethesda en a désormais terminé avec sa phase de préproduction entamée depuis 2018. On comprend ainsi mieux pourquoi Todd Howard, producteur exécutif de Bethesda nous demandait de la patience autour du titre, puisque cette étape est la toute première lorsqu’on lance un projet.

Le jeu sort de préproduction, mais n'attendez pas une sortie rapide.

Cette phase de préproduction consiste principalement à définir les contours du projet, à estimer un budget initial (souvent révisé plusieurs fois au cours du développement) et trouver les partenaires et sponsors, estimer les délais de production, mais également créer des éléments de base du game design et définir les contours de l'univers et un semblant de scénario.

Le titre entre ainsi en phase de production, Bethesda avait calculé son coup pour que cette étape arrive pile après le lancement de Starfield afin de concentrer ses efforts sur les finitions du jeu.

Selon les estimations de Phil Spencer, le big boss de Xbox, The Elder Scrolls 6 pourrait sortir en 2028, mais Microsoft compte laisser le temps à Bethesda de peaufiner son jeu au maximum pour garantir une sortie sans heurts.