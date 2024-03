La franchise The Elder Scrolls revendique déjà 30 années d'existence et plusieurs volets à succès pour une communauté qui n'a cessé de grandir et qui continue aujourd'hui de se rassembler autour de Skyrim.

Bethesda n'a quasiment pas communiqué autour de The Elder Scrolls VI depuis sa présentation rapide il y a quelques années. Néanmoins, à l'occasion de l'anniversaire de la marque, le studio a pris la parole pour évoquer le titre.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Le groupe précise ainsi que les premières versions du jeu sont actuellement en test interne. Une bonne nouvelle quand on sait que ces dernières années, Bethesda a surtout orienté ses effectifs vers le développement de Starfield.

L'été dernier, Bethesda calmait les joueurs en indiquant qu'il faudrait plusieurs années avant de pouvoir mettre la main sur The Elder Scrolls 6. Désormais, les versions alpha jouables du titre sont bouclées, et c'est une étape significative.

Le titre pourrait ainsi sortir d'ici 3 ans dans le meilleur des cas, ce qui nous renvoie à 2027. Il faut dire que Bethesda a lancé la communication autour du jeu un peu comme un coup de poker : n'ayant que peu d'actualité, le groupe avait fait un coup d'éclat alors que le titre entamait à peine sa phase de préproduction.