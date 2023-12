Alors que certains joueurs espéraient encore voir prochainement arriver le titre en standalone du multijoueur de The Last of Us, la nouvelle est tombée : le jeu a purement été annulé.

Annoncé au Summer Game Fest 2022, le projet avait été mis en pause en octobre dernier, lorsque Naughty Dog licenciait 25 collaborateurs, dont une grande partie de l'équipe dédiée au projet de jeu multijoueur de The Last of Us.

Mais le studio a rapidement réalisé que s'il souhaitait sortir le jeu tel qu'il l'avait imaginé, cela nécessiterait un support énorme sur le long terme, et que cela monopoliserait l'ensemble des ressources disponibles, sans plus aucune place pour d'autres projets. Naughty Dog étant spécialisé dans les jeux solo narratifs, il était tout simplement impossible d'opérer un tel revirement, et le projet a donc été avorté.

Aujourd'hui, c'est un cliché du jeu avorté qui a fuité sur Internet, présentant le menu du jeu qui prévoyait déjà un système de saisons avec un BattlePass et un marché intégré...

Naughty Dog a promis revenir rapidement vers les joueurs pour présenter d'autres projets en développement, et désormais tous les regards se tournent vers The Last of Us Part 3.