Selon une source du site Kotaku, le jeu multijoueur de The Last of Us qui sera proposé en version standalone aurait été mis à l'arrêt.

La situation est actuellement complexe chez Naughty Dog qui se sépare d'une partie de ses collaborateurs. Le groupe va se séparer d'au moins 25 contractuels, dont une grande partie travaillait sur le jeu en question.

Naugthy Dog aurait dû présenter le jeu depuis plusieurs mois déjà, mais l'équipe autour du titre avait été réduite au profit d'autres projets au mois de mai dernier. Le jeu vidéo ne serait toutefois pas annulé, mais simplement mis à l'arrêt de façon indéterminé.

Difficile de dire si le jeu repartira ou pas... Les derniers bruits de couloirs évoquent déjà la préparation de The Last of Us Part III, qui ne sortira pas avant plusieurs années. Naughty Dog pourrait se retrouver avec peu de titres à proposer dans l'interstice.