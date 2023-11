Plusieurs fuites l'avaient déjà annoncé, mais désormais la situation est officielle : Sony et Naughty Dogs travaillent bien sur une version remastérisée de The Last of Us Part II qui sera proposée en exclusivité PlayStation 5.

The Last of Us Part II Remastered sera proposé en édition "WLF" intégrant un steelbook, 4 pins, un patch et 47 cartes à collectionner à un prix qui devrait graviter autour des 99,99€. Bonne nouvelle pour les joueurs qui possèdent déjà la copie physique du jeu original sur PlayStation 4 : une mise à niveau digitale leur sera proposée pour seulement 10 euros.

Le titre profitera d'une révision complète des graphismes avec une gestion native de la 4K en mode Fidélité, un framerate débridé, plus de détails et une plus grande distance d'affichage. Les temps de chargement seront également largement réduits par la prise en charge du SSD de la PS5 et on devrait profiter pleinement des fonctionnalités haptiques de la manette DualSense.

Les joueurs pourront également compter sur du nouveau contenu en jeu, notamment un mode "Guitar Free Play" qui permettra de jouer de la musique, un mode Speedrun, l'intégration des "Lost Levels" (3 niveaux inédits) ainsi qu'un mode "No Return" qui proposera de survivre le plus longtemps possible avec divers personnages.

Le jeu sera proposé en précommande à compter du 5 décembre pour une disponibilité prévue dès le 19 janvier 2024.