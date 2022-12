The Last of Us est assurément l'une des franchises phares de Naughty Dog et de l'écosystème PlayStation. Aussi il n'est pas surprenant d'apprendre qu'une suite aux deux volets déjà sortis est en cours de développement.

Le développement déjà en cours

Les deux volets ont connu un succès colossal, au point que HBO a racheté les droits d'adaptation pour une série télévisée qui sortira prochainement en SVOD. On savait déjà que Naughty Dogs préparait un jeu en multijoueur baptisé The Last of Us : Factions, sans plus de précisions toute fois.

Well, I'm not watching anything, so... Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Aujourd'hui, on apprend donc qu'un The Last of Us Part III est en développement, toujours chez Naughty Dog. C'est ViewerAnon qui a confirmé l'information sur Twitter, alors même que Neil Druclamnn avait déjà évoqué une suite au lancement du second volet.

Attention toutefois, The Last of Us Part III sortira après Factions. On apprend dans le même temps qu'un troisième jeu est également en développement. La sortie du 3e volet de The Last of Us ne devrait pas sortir avant 2025 dans le meilleur des cas, quant à la série sur HBO, elle est attendue dès le 15 janvier.