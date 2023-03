La sortie de The Last of Us Part 1 sur PC est un événement : une des franchises les plus populaires et exclusive à PlayStation s'invite ainsi sur une autre plateforme pour tirer profit du matériel de dernière génération disponible sur le marché...

Ce devait être une fête, mais elle se retrouve malheureusement quelque peu gâchée par un portage en demi-teinte.

Alors certes, le jeu est magnifique et exploite pleinement tout l'arsenal de technologies graphiques disponible sur PC. Néanmoins, accéder au titre n'est pas une mince affaire tant les bugs et problèmes sont légion...

Des bugs handicapants

Sur Steam, le jeu récolte une foule de commentaires négatifs à cause des nombreux crashs qu'il provoque. Outre les bugs divers, la fluidité n'est pas au mieux et les performances sont globalement à la traine... À moins de disposer d'une configuration très récente et solide. Au menu des réjouissances recensées : fuite de mémoire, instabilité graphique, chargement interminable des shaders, perte de performances, jeu qui crash sans raison, jeu qui refuse de se lancer si la configuration est un peu juste ( et même si elle dépasse la configuration minimale requise annoncée)

Nos tests sous Ryzen 7950X3D, RTX4080 et 32 Go de DDR5 ne nous ont pas permis de rencontrer de bug ni de crash particulier. Néanmoins, même sur un SSD, il faut avouer que les temps de chargement sont particulièrement longs, et que les menus ont été mal pensés. Mourir en jeu implique de recharger le titre presque entièrement... Et plusieurs fois, cela entraine un blocage du chargement, qui impose de relancer complètement le jeu après un alt+F4 ou voir manuellement fermé le processus dans le gestionnaire des tâches.

The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported.



We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

On imagine qu'avec les configurations plus modestes, la situation ne doit pas s'arranger. C'est ainsi que l'on se demande alors pourquoi les équipes de Naughty Dog se sont accordé plus de temps pour la mouture PC alors qu'elle n'a clairement pas profité d'une optimisation quelconque.

Le studio a pris la parole sur Twitter pour annoncer avoir conscience des problèmes rencontrés sur son jeu et que des correctifs sont en cours de préparation...