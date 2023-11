Plusieurs joueurs se sont ainsi fait avoir sur Steam, séduits à l'idée d'y voir arriver un nouveau jeu vidéo exploitant la franchise des films cinématographiques The Matrix.

Un éditeur localisé à Moscou a ainsi lancé sur Steam le titre "Matrix World" présenté comme un jeu officiel de la franchise Matrix, et facturé 20 euros.

Une démo gratuite facturée 20 euros

Mais dans les faits, il ne s'agissait pas d'une quelconque nouveauté, mais de la démo technique The Matrix Awakens publiée gratuitement l'année dernière sur PS5, Xbox Series et sur PC par Epic Games et qui visait à mettre en lumière les dernières avancées de l'Unreal Engine 5.

L'éditeur, Netlex Studio se présentait comme une société ayant plus de 5 années d'expertises dans Unreal Engine 4 et avec plusieurs collaborations avec d'autres géants du secteur. En outre, le groupe proposait déjà 4 autres titres sur Steam depuis des années.

La démo The Matrix Awakens avait été retirée des plateformes de diffusion par Epic le 9 juillet dernier.

Certains acheteurs ont rapidement relevé l'arnaque et ont immédiatement demandé le remboursement sur Steam. La procédure reste inchangée et impose d'avoir acheté le titre il y a moins de 14 jours et d'y avoir joué moins de 2 heures au cumul.

Mais dans ce cas assez particulier, plusieurs joueurs ont alerté Steam de la fraude, qui a réagi rapidement en supprimant tout simplement la fiche du jeu de sa plateforme.