En mai dernier sortait The Rogue Prince of Persia, un titre proposé par Evil Empire qui exploite l'une des franchises majeures d'Ubisoft en proposant une adaptation en mode rogue like.

Si les mécaniques du jeu ont apporté un peu de fraicheur à la saga et qu'il est salué pour ses idées, il est une chose qui ne passe toujours pas auprès des joueurs: son design.

La direction artistique du titre ne fait clairement pas l'unanimité et rebute de nombreux joueurs, une situation qu'Evil Empire a rapidement accepté, au point d'opérer un revirement majeur.

Le titre vient ainsi de profiter d'une nouvelle mise à jour baptisée "Deuxième Acte" qui, en marge d'apporter énormément de nouveautés, propose une refonte graphique totale. Plus que les graphismes, c'est la direction artistique du jeu complète qui a changé.

Fini donc les design un peu trop en mode cartoon, Evil Empire évoque une direction artistique "plus sombre et déchiré par la guerre, qui correspond mieux au genre de l’histoire et à Prince of Persia dans son ensemble" qui devrait mieux coller avec les attentes des joueurs.

Le studio rapporte ainsi "Depuis le lancement, nous avons reçu de nombreux commentaires négatifs sur les orientations artistiques, du genre »c’est trop simple, c’est trop douillet, trop cartoonesque, ça ressemble à un jeu flash« , etc. Bien que l’art soit subjectif et que nous pourrions écrire un essai sur le raisonnement et le débat que nous avons eu pour changer le style, la façon la plus simple de le dire est que nous n’atteignions tout simplement pas la bonne valeur de production et les notes de jeu d’action que nous aurions dû atteindre. Nous pensons que cela a empêché un grand nombre de personnes d’essayer le jeu. Il est évident que nous voulons que les gens jouent à notre jeu, alors nous l’avons changé."

La mise à jour est également l'occasion de voir arriver de nouveaux biomes, boss, arc scénaristique, ainsi qu' un rééquilibrage de la difficulté.

Le titre semble avoir largement profité de cette évolution puisque les évaluations du titre sur les 30 derniers jours sur Steam sont à 92% positives.

Evil Empire en profite pour rappeler que le développement de The Rogue Prince of Persia n'est pas bouclé et qu'il se poursuivra l'année prochaine.