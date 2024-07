L'année dernière, c'est une nouvelle attraction à la démesure de la ville qui l'héberge qui a vu le jour à Las Vegas : une sphère de112 mètres de haut pour 157 mètres de circonférence, intégralement recouverte de modules Led capable d'afficher du contenu.

Et si la sphère est impressionnante de l'extérieur, elle l'est encore plus à l'intérieur puisqu'il s'agit en réalité d'une salle de spectacle qui offre une surface d'affichage presque aussi grande.

A l'extérieur, l'exosphère affiche 53 000 m² laissés à 1,2 million de modules LED (de 48 LED chacun). Et pour animer le tout, c'est Nvidia qui a été choisie pour proposer un dispositif technique incroyable à base de 150 cartes graphiques.

En interne, un écran "Media Plane" de 15 000 m² proposant une définition 16K à 60 images par seconde permet de projeter des films, concerts, expériences diverses ou décors pour des spectacles mixtes.

Avec 70 000m² d'affichage à gérer, Nvidia a créé un système à base de 150 cartes graphiques A6000, des modules initialement développés pour les centres de données et les supercalculateurs.

Le tout est associé à des logiciels et dispositifs créés sur mesure par Nvidia pour gérer les deux surfaces d'affichage. Il s'agit de plateformes réseau DPUs Nvidia BlueField ainsi que d'interfaces Ethernet NICs Nvidia ConnectX-6 Dx ou encore du service Nvidia DOCA firefox pour gérer le streaming vidéo.

Pour un rendu de haute qualité, le contenu 16K à 60 fps diffusé à l'extérieur est en réalité capturé en 18K native, pour éviter les défauts de la compression ou de l'upscale. Reste que ces contenus sont retravaillés via des stations de travail Lenovo équipées de GPUs Nvidia A40, depuis des logiciels de production personnalisée pour les besoins de la salle. On retrouve des versions spécifiques d'Unreal Engine, Unity, Touch Designer, Lit-On ou encore Notch.

Un point que Nvidia n'aborde pas toutefois : la consommation de l'ensemble. On sait toutefois que les GPU Nvidia A6000 revendiquent une enveloppe thermique d'environ 300W, soit environ 45 000W au total rien que pour les GPU de The Sphere. Consommation à laquelle il faut ajouter l'énorme surface d'affichage, les systèmes de refroidissement, les data centers associés au stockage des contenus, le système audio (constitué de 167 000 haut-parleurs dont une partie propulse directement le son dans les 20 000 sièges ).