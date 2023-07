Il est rare de voir des studios travailler sur leurs jeux aussi longtemps que CD Projekt le fait avec The Witcher 3 Wild Hunt : le jeu sorti en mai 2015, soit il y a 8 ans, le titre profite ainsi d'une mise à jour de contenu.

The Witcher 3 passe ainsi à la version 4.04 et intègre du contenu issu de la saison 3 de la série Netflix The Witcher. Divers correctifs sont également au menu ainsi que des ajustements. Le patch note complet est le suivant :

Version PC

Correction d'un bug à cause duquel les succès GOG destinés à la Complete Edition étaient déverrouillés dans la version de base.

Le nombre d'images autorisé par le paramètre « Maximum d'images par seconde » sera désormais compté correctement lorsque la génération d'images DLSS sera activée.

Correction de certains cas où les cheveux des personnages pouvaient paraître trop brillants lorsque le ray tracing était activé.

Le Mont chauve : résolution d'un problème de plantage survenant lorsque le ray tracing était activé et que toutes les autres options de ray tracing étaient désactivées.

La bête de Blanchefleur : correction d'un bug qui pouvait figer le jeu si vous chargiez la sauvegarde d'un certain point de contrôle lorsque le ray tracing était activé.

Correction d'un bug où le jeu se lançait sans REDlauncher et ouvrait un onglet de navigateur demandant une autorisation pour « Utiliser Cyberpunk 2077 avec votre compte Epic Games ».

Résolution d'un bug où les commandes de la manette pouvaient continuer à fonctionner alors que le jeu était suspendu.

Correction d'un bug où un second curseur très sensible apparaissait dans le menu principal quand « Curseur matériel » était réglé sur « Désactivé ».

Versions consoles

Correction d'un problème où certaines coiffures du DLC "Ensemble de barbes et de coiffures" passaient à travers le

Résolution d'un bug qui faisait apparaître certaines coiffures du DLC « Ensemble de barbes et coiffures » à travers le casque nilfgaardien sur les consoles d'ancienne génération.

Correction d'un bug de scintillement de textures qui survenait durant les parties de gwynt sur les consoles next-gen.

La tour des souris : correction d'un bug qui empêchait parfois le déclenchement de la conversation avec Keira après le combat contre la pesta sur les consoles d'ancienne génération.

Cabaret : correction de bugs graphiques avec le modèle de Jaskier avant et durant le combat arrangé sur les consoles d'ancienne génération.

Le dernier vœu et Errance dans les ténèbres : résolution d'un problème de plantage du jeu durant ces quêtes sur PlayStation 5.

Amélioration de la stabilité durant ou après le chargement d'une sauvegarde après une longue séance de jeu en mode ray tracing.

Correction d'un bug sur Xbox Series X où le paramètre de progression croisée ne mettait pas correctement à jour l'interface du statut des sauvegardes sur le cloud.

Graphismes- Versions PC, PS5 et Xbox Series

Correction d'un bug pouvant donner un aspect 2D à la brume à certains endroits.

Résolution d'un bug qui faisait disparaître partiellement le reflet du ciel sur l'eau à des endroits précis de Blanchefleur, Velen et Toussaint lorsque le ray tracing était activé.

La collision avec l'herbe fonctionne désormais correctement.

Ajout d'une option de calibrage HDR.

Correction d'un bug qui pouvait faire disparaître les montagnes de Kaer Morhen si vous changiez l'angle de la caméra alors que Geralt se trouvait sous l'eau.

En quête du Petit Bâtard : suppression d'un plan d'eau inutile dans les égouts d'Oxenfurt.

Correction d'un bug provoquant des saccades sur l'écran de chargement lorsque le ray tracing était activé.

Quêtes et gameplay

Ajout d'une option permettant de changer de potions et d'appliquer des huiles à partir du menu circulaire .

Correction d'un bug qui réduisait rapidement la vitalité de Geralt sous l'eau.

L'épreuve finale : correction d'un bug à cause duquel Lambert pouvait rester dans l'eau au lieu de s'asseoir dans le bateau si vous quittiez la zone puis y reveniez, ce qui bloquait la progression.

Divers

Résolution de problèmes de chargement des sauvegardes en cas d'utilisation de la fonctionnalité de progression croisée sur plusieurs machines avec le même compte GOG.

Fonctionnalités en ligne Nintendo Switch

Ajout d'une fonctionnalité de progression croisée entre les plateformes, qui remplace la précédente intégration de fichier de sauvegarde ajoutée avec la mise à jour 3.6 pour la Nintendo Switch. Vos dernières sauvegardes seront automatiquement enregistrées sur le cloud afin que vous puissiez reprendre votre partie sur d'autres plateformes. La progression croisée fournit la dernière sauvegarde de chaque type. Cette fonctionnalité devient disponible une fois que vous êtes connecté à votre compte. À noter qu'elle requiert un compte GOG sur toutes les plateformes.

En s'inscrivant à MES RÉCOMPENSES dans The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs peuvent recevoir :

Épées de la renarde à neuf queues

Armure du tigre blanc de l'ouest

Armure de Dol Blathanna

Carte Ablette

Des informations détaillées sur la procédure à suivre pour obtenir ces récompenses sont disponibles sur thewitcher.com/my-rewards.

Contenu supplémentaire de The Witcher 3 sur Switch

Ajout d'une nouvelle quête annexe, intitulée Dans l'ombre du Feu Éternel, à Velen. Ses récompenses sont inspirées par la série The Witcher sur Neftlix.

Ajout d'une apparence alternative pour Jaskier inspirée par la série The Witcher sur Neftlix. Vous la trouverez dans Contenu téléchargeable → Options.

Ajout d'une armure nilfgaardienne alternative inspirée par la série The Witcher sur Neftlix. Vous la trouverez dans Contenu téléchargeable → Options.

Ajout des doublages chinois et coréens. Leur disponibilité varie selon les régions et la version du jeu.

Modifications pratiques sur Nintendo Switch

Ajout d'une option appelée « Lancer de signe rapide », qui permet de changer de signe et de les lancer sans ouvrir le menu circulaire. Vous trouverez cette option dans Options → Jeu.

Ajustement de la hauteur minimale entraînant des dégâts de chute pour permettre aux joueurs de survivre à des chutes plus grandes.

Désormais, les herbes peuvent être cueillies instantanément avec une seule interaction ne faisant plus apparaître la fenêtre de butin supplémentaire.

Ajout d'options pour masquer dynamiquement la mini-carte et les objectifs de quête lorsque vous n'êtes pas en combat ou n'utilisez pas vos sens de sorceleur. Vous les trouverez dans Options → Vidéo → Configuration de l'ATH → Masquer la mini-carte durant l'exploration et Masquer les objectifs durant l'exploration.

Ajout d'une option pour marcher lentement lorsque vous jouez avec une manette. Vous pouvez maintenant marcher lentement en orientant légèrement le stick gauche vers l'avant.

Ajout d'une option de mode de sprint alternatif lorsque vous jouez avec une manette. Ce mode s'active en appuyant sur le joystick gauche. Vous trouverez cette option dans Options → Paramètres des commandes.

Ajout d'une option pour que l'inversion de la caméra n'affecte pas le verrouillage de cible. Vous la trouverez dans Options → Paramètres des commandes.

Amélioration du menu circulaire pour vous permettre de changer dynamiquement de bombes, de carreaux et d'objets se trouvant dans vos poches sans ouvrir l'inventaire.

Ajout d'une option permettant de modifier la taille de la police pour les sous-titres et les choix dans les dialogues. Vous la trouverez dans Options → Vidéo → Configuration de l'ATH.

Ajout d'autres correctifs mineurs, ajustements et modifications pratiques, dont quelques secrets que les joueurs auront à découvrir.

Ajout d'une option permettant d'appliquer automatiquement de l'huile en combat.

Un nouveau filtre de carte par défaut a été ajouté. Ce nouveau filtre masque certaines icônes, comme les « ? » et les icônes de bateaux, afin de désencombrer la carte. Vous pouvez réactiver ces icônes en activant le filtre « Toutes ».

Changements de gameplay - Nintendo Switch