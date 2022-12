Depuis cette nuit, les possesseurs de The Witcher 3 et d'une console Xbox Series ou PS5 peuvent télécharger un patch de mise à niveau graphique très attendu. Le titre peut ainsi être lancé en FHD à 60 FPS ou en 4K à 30 FPS, et profiter ainsi des dernières technologies graphiques, notamment le Ray Tracing.

Ray Tracing, DLSS, FSR...

The Witcher 3 accueille ainsi le Ray Tracing mais également le DLSS ou FSR et se présente ainsi comme plus beau que jamais. De quoi donner envie à quiconque de se replonger dans les aventures du plus célèbre des sorceleurs.

Cycu1 a profité de l'occasion pour présenter un comparatif du titre avec et sans Ray Tracing. On peut voir comment ce simple effet de gestion de lumière change totalement l'aspect du jeu dans les zones présentant des étendues d'eau. Les améliorations sont toutefois moins contrastées dans les scènes sombres même si les ombres sont mieux gérées.