CD Projekt n'a pas vraiment eu de repos ces dernières années : la sortie chaotique de Cyberpunk 2077 a monopolisé et retardé nombre de projets du groupe, occupé à corriger le tir d'un jeu sorti dans la précipitation.

Mais désormais, c'en est fini de Cyberpunk 2077 : la sortie du DLC Phantom Liberty sonne le glas du jeu qui ne profiter plus que de mises à jour éparses, sans nouveau contenu. En cause : la bascule de CD Projekt vers l'Unreal Engine 5 et l'impossibilité de transposer le titre vers le moteur d'Epic Games.

Une situation qui tombe à pic pour CD Projekt Red qui a donc réorienté toutes ses ressources vers Polaris, autrement connu comme The Witcher 4. Le groupe a partagé une feuille de route et la répartition de ses effectifs, et on constate qu'une grande partie des développeurs sont désormais alloués au projet, qui peut ainsi progresser plus vite.

D'ici le mois de juin 2024, CD Projekt Red a annoncé que ce sont 400 employés qui travailleront à plein temps sur The Witcher 4. La situation est rendue possible par l'excellent travail du studio réalisé pour redorer son image et parfaire Cyberpunk 2077 et le succès retentissant de Phantom Liberty qui a remis le groupe sur les rails et les finances dans le vert.

On sait ainsi qu'en parallèle, le projet Orion a déjà débuté également, il correspond à la suite de Cyberpunk 2077 sous la direction de Gabe Amatangelo qui a réalisé Phantom of Liberty. Une 50 aine d'employés devraient se charger de la phase de préproduction.