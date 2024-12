CD Projekt n'a pas énormément communiqué autour de The Witcher 4 depuis l'annonce du lancement de sa phase de préproduction. Et les choses ne devraient pas énormément changer ces prochaines années puisque le groupe adopte une nouvelle stratégie de communication.

Le studio polonais a annoncé décider de ne plus communiquer les dates de sortie avant d'être certain de pouvoir tenir ses engagements. Il s'agit là d'un revirement majeur qui fait écho à la situation rencontrée avec Cyberpunk 2077. Le studio s'était avancé un peu vite sur les dates de sorties, puis s'était fait duper par la société externe en charge des tests du titre, avant de subir une pression colossale de la part des investisseurs, aboutissant à la sortie d'un jeu loin d'être optimal, voire pas fini du tout sur consoles d'ancienne génération...

Avec the Witcher 4, pas question de reproduire cette erreur, d'autant qu'en marge de cette communication, CD Projekt devrait reprendre la main sur l'ensemble du processus de développement du jeu, avec des tests réalisés en interne et un soin particulier donné au polissage du titre jusqu'à sa sortie.

Il s'agit pour CD Projekt de redorer son image et de renouer avec la confiance des joueurs. Le studio avait déjà annoncé un renforcement de ses processus internes avec une communication plus transparente. L'épisode Cyberpunk 2077 a résolument marqué l'entreprise et servi de leçon pour une partie du secteur du jeu vidéo.