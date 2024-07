CD Projekt en a fini, depuis quelques mois avec Cyberpunk 2077 et avait déjà annoncé qu'en conséquence, la majorité de ses effectifs étaient désormais redirigés vers le développement de The Witcher 4.

Depuis le lancement du DLC Phantom Liberty, le studio polonais était relativement silencieux. À défaut de communication, CD Projekt s'est visiblement mis à la tâche, puisque le studio annonce que The Witcher 4 est désormais le jeu le plus avancé sur lequel l'ensemble des studios travaillent.

La situation s'explique assez bien : le titre bénéficie actuellement d'une équipe de 400 développeurs, tous formés à travailler sous Unreal Engine 5. Le studio avait confirmé abandonner son propre moteur pour se tourner vers l'outil d'Epic Games, avec une étroite collaboration pour développer des modules spécifiques à ses besoins.

Sous Unreal Engine 5, le développement serait plus rapide, mais permettrait également de bénéficier d'un niveau de réalisme inédit. The Witcher 4 sera l'occasion de présenter une nouvelle école de sorceleurs et tracera une histoire différente de celle abordée avec les 3 premiers volets. Il ne devrait donc pas être question de reprendre les aventures de Geralt de Riv.

En marge de The Witcher, CD Projekt planche également sur une suite ambitieuse : Cyberpunk 2 (Projkect Orion), mais également un spin-off de The Witcher avec Project Sirius.

Pour chaque projet en cours, CD Projekt devrait prendre son temps et éviter les écueils de la sortie bâclée de Cyberpunk 2077.