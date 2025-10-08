Avec l’arrivée de l’automne et la baisse des températures, les thermostats intelligents tado°, leader européen de la gestion de l’énergie domestique, sont proposés avec jusqu’à -50 % de réduction à l’occasion des Jours Flash Prime Amazon. Propulsés par l’intelligence artificielle, ils offrent une solution idéale pour réduire vos coûts de chauffage tout en gagnant en confort.

Chaque thermostat tado° vous aide à chauffer votre maison plus efficacement, en vous offrant un meilleur contrôle de votre confort et de votre consommation d’énergie. Grâce à des fonctions intelligentes comme la programmation automatique, le géorepérage qui réduit le chauffage quand vous êtes absent, ou la détection des fenêtres ouvertes, le chauffage ne fonctionne que lorsque c’est vraiment nécessaire.

Et grâce aux nouvelles fonctionnalités d'assistance IA disponibles via l'abonnement à l'application tado° (3,99 € par mois ou 29,99 € par an), les utilisateurs de tado° X peuvent profiter de nouvelles façons d'économiser, notamment le Préchauffage Avant Arrivée et le Chauffage Adaptatif, qui mémorise les caractéristiques de chauffage et de refroidissement uniques de chaque pièce grâce à l'IA tado°.

Parmi les meilleures offres Prime, on retrouve :

Thermostat intelligent sans fil tado° X – Kit de Démarrage avec Bridge X et support, contrôle de la chaudière et de l’eau chaude

➡️ Prix pour les Jours Flash Prime : 119,99 € (prix sans Prime 185 €)

Thermostat intelligent filaire tado° X – Kit de Démarrage avec Bridge X et support, contrôle de la chaudière et de l’eau chaude

➡️ Prix pour les Jours Flash Prime : 99,99 € (soit -50%, prix sans Prime 169,20 €)

Pack de 3 têtes thermostatiques intelligentes tado° X

➡️ Prix pour les Jours Flash Prime : 164,99 € (prix sans Prime 245,40 €, prix conseillé 274,99 €)