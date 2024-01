Un ordinateur portable Lenovo ThinkBook prend un tournant inattendu dans le cadre d'une solution hybride atypique. Le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid est à la fois un ordinateur portable équipé de Windows 11 et une tablette tactile fonctionnant avec Android 13.

Ce sont ainsi deux modules ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station et ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Tab qui sont associés. Ils peuvent fonctionner ensemble à la manière d'un ordinateur portable traditionnel, ou indépendamment lorsque l'écran est détaché.

Le cas échéant, le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station, qui est donc la base de l'appareil avec le clavier, peut être connecté à un écran externe. Selon Lenovo, la transition d'un ordinateur portable à une tablette - ou inversement - s'opère en toute transparence.

Aussi avec deux batteries...

La tablette (ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Tab) affiche sur un écran OLED de 14 pouces et d'une définition de 2880 x 1800 pixels. Elle est équipée d'une plateforme Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et embarque une batterie de 38 Wh.

Avec batterie de 75 Wh, le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station comprend un processeur Intel Core Ultra 7 et une solution graphique Intel Arc intégrée. Le processeur est associé à 32 Go de RAM et un SSD de 1 To.

Lenovo souligne qu'une fonctionnalité Hybrid Stream permet le streaming d'applications Android dans une fenêtre d'incrustation (Picture-in-Picture) avec une haute qualité et faible latence.

Prix et disponibilité

La gamme ThinkBook s'adresse aux professionnels et le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid ne fait pas exception. Sa disponibilité est prévue pour le deuxième trimestre de cette année à un prix qui débutera à 1 999 $.