Sous l'égide de MZLA Technologies Corporation (une filiale de la Fondation Mozilla), le client de messagerie open source Thunderbird a été relancé. Il a connu une importante mise à jour Supernova en 2023 au prix d'un gros ménage dans le code base, et vient d'enquiller cet été avec Nebula.

L'équipe Thunderbird révèle de manière plus officielle qu'elle planche actuellement sur un autre projet baptisé Appointment. Pour le moment en bêta privée, cet outil a pour objectif affiché de simplifier la planification de réunions avec n'importe qui, en partageant des disponibilités personnalisées.

" Qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille, de collègues ou d'inconnus, Appointment permet d'échapper aux fils d'e-mails interminables qui tentent de trouver une heure de réunion convenable à travers plusieurs fuseaux horaires et organisations. "

En pensant aussi à Thunderbird

En charge du développement des produits chez MZLA Technologies Corporation, Ryan Sipes met en avant un projet open source avec Appointment, et plus globalement, la reprise des valeurs de Thunderbird axées sur la confidentialité, l'ouverture et la confidentialité.

Si Appointment est pensé comme une application web à part entière, il est ultérieurement envisagé son intégration à une suite d'outils de productivité qui viendront eux-mêmes compléter l'expérience utilisateur proposée par Thunderbird.