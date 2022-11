La prochaine mouture majeure du client de messagerie open source Thunderbird aura droit à une refonte au nom de code Supernova. Elle tirera parti des nouveautés et améliorations introduites dans le cadre de la dernière mise à jour annuelle, mais ira plus loin.

C'est ce que l'on peut déjà entrevoir avec un aperçu du nouveau design de l'agenda publié sur le blog Thunderbird. Il apparaît plus moderne, ce qui devrait être fortement apprécié, et souligne ainsi un travail en cours de réalisation sur l'interface.

À souligner néanmoins qu'il s'agit pour le moment de maquettes. Ce sont donc des orientations qui sont prises et le rendu final pourrait être légèrement différent. Les images publiées sont volontairement chargées en matière de contenus, afin de montrer que malgré cela, l'interface reste claire et lisible.

Thunderbird va se réinventer

Diverses options permettront quoi qu'il en soit de modifier la densité d'affichage et de préserver la personnalisation. Ce sera le cas pour une barre d'outils positionnée en haut de l'écran. La vue pour les événements va également évoluer vers plus de modernité.

Hormis l'agenda de Thunderbird, il y aura plus globalement une nouvelle organisation des éléments, notamment dans les menus, et de nouvelles icônes. Manifestement, c'est un vent de modernité qui va (enfin) souffler sur Thunderbird et la promesse que " Thunderbird va se réinventer. "

Et avec Firefox Sync de Mozilla

Thunderbird alias Supernova devrait être disponible en 2023, avec des nouvelles fonctionnalités. Parmi ces dernières, il y aura l'implémentation de Firefox Sync qui apportera la synchronisation cloud aux utilisateurs de Thunderbird.

L'arrivée de Firefox Sync pour Thunderbird ne sera pas anodine, sachant que c'est également en 2023 que l'application K-9 Mail pour Android deviendra officiellement un client Thunderbird.