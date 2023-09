Pour ses utilisateurs en Europe, le réseau social TikTok a mis en œuvre un projet Clover. Ayant pour objectif de créer une enclave autonome et sécurisée pour les données, il entre dans le cadre d'une stratégie plus globale.

Il s'agit de procéder à un stockage local des données personnelles des Européens, minimiser les transferts de données en dehors de la région, réduire l'accès des employés aux données des utilisateurs de TikTok.

Dans un point d'étape sur l'état d'avancement du projet Clover, TikTok indique que son premier data center à Dublin (Irlande) est opérationnel et que la migration des données des utilisateurs européens y a déjà débuté. Deux autres data centers sont en cours de construction en Irlande et en Norvège.

Appel au contrôle d'un tiers indépendant

Avec un investissement annuel total de 1,2 milliard d'euros, l'initiative concerne quelque 134 millions de personnes en Europe (Espace économique européen) qui utilisent actuellement TikTok. C'est fin 2024 que les trois centres de données seront tous opérationnels.

La société de cybersécurité externe NCC Group a la charge de réaliser un audit indépendant et surveillera les flux de données. Elle devra notamment valider le transit par des passerelles de sécurité et s'assurer que seuls les employés autorisés ont accès à des types de données limités.

" Au cours des prochains mois, TikTok et NCC Group s'entretiendront avec des décideurs politiques dans toute l'Europe pour expliquer comment ce système global établira une nouvelle norme en matière de sécurité des données européennes. "

Du pain sur la planche pour TikTok

TikTok est dans le giron du groupe chinois ByteDance, ce qui soulève des craintes d'espionnage et pousse des gouvernements et institutions à interdire l'application dans le cadre d'un usage professionnel. TikTok a toujours démenti un partage des données avec les autorités chinoises.

En France, une commission d'enquête du Sénat a publié cet été un rapport sur TikTok. Elle pointe du doigt des liens persistants avec la Chine et ses autorités. Ils " font peser certains risques sur les utilisateurs et, plus largement, sur les démocraties. "

TikTok est face à un gros chantier pour éviter une interdiction globale et rassurer une bonne fois pour toutes les régulateurs.