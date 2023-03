Pour la gestion du temps d'écran, l'application TikTok de vidéos au format court annonce de nouvelles fonctionnalités. La principale d'entre elles est que tous les comptes des utilisateurs âgés de moins de 18 ans auront automatiquement droit à une limite de 60 minutes de temps d'écran par jour.

Le déploiement est prévu dans le courant des prochaines semaines. Si la limite de 60 minutes est atteinte, le mineur devra saisir un mot de passe afin de continuer à consulter l'application. Selon TikTok, c'est une manière de susciter la prise de conscience.

En outre, si les utilisateurs de moins de 18 ans décident de désactiver la limite par défaut de 60 minutes et qu'ils dépassent 100 minutes de temps d'écran dans l'application sur une journée, TikTok les invitera à définir une limite quotidienne.

C'est bien, mais peut mieux faire

Un tel artifice a été salué par Charlotte Caubel, la secrétaire d'État en charge de l'Enfance. Elle estime que la décision va dans le bon sens et dit espérer qu'elle inspirera d'autres plateformes. Pour autant, elle ajoute que la décision de TikTok ne répond pas à l'ensemble des inquiétudes.

Charlotte Caubel évoque notamment " la protection des données des utilisateurs et la teneur des contenus accessibles. " Elle indique qu'un " dialogue ferme et engagé est le seul moyen de protéger nos enfants sur internet. "

En Europe, TikTok fait l'objet d'enquêtes de l'autorité irlandaise de protection des données. Elles portent sur le traitement des données personnelles pour les utilisateurs mineurs et les mesures de vérification de l'âge pour les moins de 13 ans, le transfert de données vers la Chine. TikTok appartient à l'entreprise ByteDance basée en Chine.

L'addiction à TikTok...

Chez certains jeunes utilisateurs de TikTok, un phénomène d'addiction est de plus en plus pointé du doigt, avec un format pour les contenus et les choix de l'algorithme qui les poussent au défilement incessant de vidéos. Il serait susceptible d'avoir des conséquences délétères sur la capacité de concentration.

C'est cependant une histoire sans fin avec plus globalement les réseaux sociaux, les smartphones et les écrans, par exemple.