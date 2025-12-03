Le régulateur irlandais des médias Coimisiún na Meán ouvre deux enquêtes distinctes visant les plateformes TikTok et LinkedIn. Cette action s'inscrit dans le cadre de ses responsabilités de supervision du Digital Services Act (DSA) de l'Union européenne.

Quels sont les reproches adressés à TikTok et LinkedIn ?

L'enquête se concentre sur plusieurs violations potentielles du DSA. Le régulateur craint que les outils de signalement de contenu illicite ne soient ni faciles d'accès ni simples à utiliser pour les utilisateurs.

La Coimisiún na Meán suspecte également la présence de dark patterns (designs trompeurs) Ces interfaces trompeuses pourraient faire croire à un signalement pour des contenus illicites, alors qu'il s'agit d'un signalement pour une violation des conditions d'utilisation.

Enfin, l'enquête vérifiera si les plateformes permettent bien le signalement anonyme de contenus pédopornographiques.

Quelles pourraient être les conséquences pour les plateformes ?

Si les violations du DSA sont confirmées, TikTok et LinkedIn s'exposent à des sanctions financières considérables. Le régulateur irlandais a le pouvoir d'infliger une amende pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires mondial annuel.

Cette procédure n'est pas un cas isolé. La Coimisiún na Meán avait déjà ouvert en novembre sa première enquête sous l'égide du DSA, visant cette fois-ci le réseau social X, principalement sur la possibilité pour les utilisateurs de faire appel des décisions de modération.