Plateforme de vidéos au format court dans le giron du groupe chinois ByteDance, TikTok indique avoir franchi le seuil des 200 millions d'utilisateurs actifs par mois en Europe, ou plus exactement à travers l'Espace économique européen et le Royaume-Uni pour près d'une trentaine de pays*.

C'est une progression de l'ordre de 15 % par rapport aux 175 millions d'utilisateurs par mois recensés l'an dernier. Dans ce paysage, la France tire son épingle du jeu et s'impose comme le premier marché européen avec 27,8 millions d'adeptes, devançant l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

TikTok se jette des fleurs

Dans une communication, TikTok assure être devenu un levier de croissance pour des milliers d'entreprises et cite une étude d'Oxford Economics selon laquelle la présence des PME sur l'application a généré 4,8 milliards d'euros pour les économies de cinq pays, dont la France, et soutenu plus de 51 000 emplois.

TikTok indique également être devenu un acteur culturel via son association à des événements et des institutions, et souligne que les dirigeants utilisent maintenant TikTok pour entrer directement en contact avec les citoyens. Parmi ceux-ci, le président français Emmanuel Macron.

Au-delà du divertissement, la plateforme revendique un rôle dans l'éducation grâce à la publication de contenus instructifs et aurait redonné le goût à la lecture à de jeunes utilisateurs par le biais de tendances axées sur les livres.

Après des sanctions en Europe

L'opération de communication de TikTok a manifestement pour but de redorer une image parfois écornée. L'image de TikTok peut souvent être associée à celle de dérives et d'effets délétères, notamment sur la santé psychologique. Même si cela est inhérent à certaines mécaniques propres aux réseaux sociaux.

Au devenir incertain aux États-Unis pour des préoccupations de sécurité nationale et l'ombre du gouvernement chinois, TikTok a aussi été frappé en Europe par des amendes.

En mai dernier, la Commission irlandaise de protection des données (DPC) a infligé à TikTok une amende de 530 millions d'euros pour des infractions au règlement européen de protection des données (RGPD) en matière de transparence et de transfert des données. Une décision de la DPC contestée par TikTok.

En 2023, la DPC avait déjà sanctionné TikTok d'une amende de 345 millions d'euros, en lui reprochant principalement des paramètres de profil des comptes d'enfants qui étaient définis pour les rendre publics par défaut.

* Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.