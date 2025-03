TikTok continue d'étendre sa plateforme d'e-commerce en Europe. Après l'Irlande et l'Espagne fin 2024, TikTok Shop arrive en France, en Allemagne et en Italie, avec une ouverture programmée pour le lundi 31 mars prochain.

Les utilisateurs de TikTok auront droit à une expérience d'achat présentée immersive et interactive, directement sur l'application et sans devoir la quitter. Un modèle qui porte le nom de « Discovery e-commerce ».

Quatre expériences d'achats

TikTok explique que les fonctionnalités d'achat sont intégrées dans les vidéos du fil « Pour toi » et les contenus diffusés en direct pour du live shopping. Des produits sont étiquetés et accessibles en un clic. Les utilisateurs peuvent interagir avec les vendeurs et les créateurs.

Les marques disposent en outre d'une vitrine dédiée où il est possible d'explorer le catalogue de leurs produits, de lire des avis et également de procéder à un achat.

Un onglet Boutique fait office de place de marché (marketplace) pour « rechercher des produits spécifiques, découvrir les promotions en cours et gérer les commandes ». TikTok ajoute que des recommandations sont aussi personnalisées sous la forme de listes et de contenu interactif avec fonctionnalité d'achat intégrée.

Pour les utilisateurs majeurs de TikTok

En France, où TikTok revendique plus de 25 millions d'utilisateurs, des marques partenaires comme Cabaïa, Cherico et Izipizi sont citées pour TikTok Shop. Pour effectuer des achats, il faudra toutefois avoir au moins 18 ans.

Suite au lancement en France, en Allemagne et en Italie, TikTok Shop sera disponible dans une quinzaine de pays dans le monde. Cela comprend les États-Unis où le devenir de TikTok (avec sa maison-mère chinoise ByteDance) est incertain.