Aux États-Unis, l'application TikTok de vidéos au format court compte plus de 100 millions d'utilisateurs (plus de 150 millions en Europe). Propriété du groupe chinois ByteDance, elle revit avec l'administration Biden les fortes pressions connues du temps de l'administration Trump.

Le gouvernement américain vient de poser un ultimatum, avec en jeu la vente des parts des propriétaires chinois dans TikTok. Autrement dit, une sortie du giron de ByteDance. À défaut, c'est une menace d'interdiction globale aux États-Unis.

En filigrane, c'est toujours la crainte que des données d'utilisateurs américains de TikTok ne soient transmises au gouvernement chinois. C'est un point sur lequel TikTok n'arrive décidément pas à rassurer, malgré ses efforts, y compris en Europe.

La réaction de Twitter

La menace pour TikTok et ses activités américaines émane du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS ; Committee on Foreign Investment in the United States) avec lequel des échanges ont lieu depuis plusieurs longs mois.

À Reuters, une porte-parole de TikTok a confirmé l'ultimatum américain et a déclaré que " si l'objectif est de protéger la sécurité nationale, une cession ne résout pas le problème. Un changement de propriétaire n'imposerait pas de nouvelles restrictions sur la circulation des données ou l'accès à celles-ci. "

Pour TikTok, la meilleure façon de répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale est " une protection transparente, basée aux États-Unis, des données et des systèmes des utilisateurs américains, avec une surveillance, un contrôle et des vérifications solides par des tiers. "

TikTok mise sur le projet Texas

TikTok défend ainsi son projet au nom de code Texas aux États-Unis et d'un montant de 1,5 milliard de dollars. Il repose sur un cloisonnement des activités de TikTok aux États-Unis et avec toutes les données stockées sur le sol américain, un accès au code et un contrôle par Oracle.

Le projet Texas a un équivalent pour l'Europe au nom de code Clover. Il doit se faire avec un partenaire tiers européen qui n'a pas encore été dévoilé. TikTok parle d'une enclave autonome et sécurisée pour les données des utilisateurs européens.

Selon Bloomberg, les activités américaines de TikTok sont évaluées entre 40 milliards et 50 milliards de dollars.