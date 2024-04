Après une large adoption par les deux chambres du Congrès, le président américain Joe Biden a signé un texte de loi qui oblige la maison mère chinoise ByteDance à vendre TikTok. À défaut, ce sera une interdiction de l'application aux États-Unis.

La populaire plateforme de vidéos au format court est pointée du doigt par les autorités américaines pour des raisons de sécurité nationale. Elles s'appuient sur la possibilité pour la Chine d'exiger de ByteDance de fournir des données sur les 170 millions d'utilisateurs américains de TikTok.

Les inquiétudes américaines portent également sur un outil de propagande ou d'ingérence du gouvernement de Pékin via les algorithmes de l'application, et pour les recommandations de vidéos. ByteDance dispose d'un délai initial de 9 mois qui pourra être prolongé à 12 mois pour vendre les activités américaines de TikTok.

Le début d'une bataille en justice

" Cette loi inconstitutionnelle est une interdiction de TikTok, et nous la contesterons devant les tribunaux. Nous pensons que les faits et la loi sont clairement de notre côté et que nous finirons par l'emporter. […] Nous avons investi des milliards de dollars pour assurer la sécurité des données américaines et préserver notre plateforme de toute influence ou manipulation extérieure ", a réagi TikTok.

D'après un article de The Information, ByteDance étudie des scénarios pour vendre les activités américaines de TikTok, sans l'algorithme de recommandation des vidéos. Pour ce dernier, la Chine aurait son mot à dire en vertu de restrictions à l'exportation de " technologies de recommandation de services d'information personnalisés basés sur l'analyse des données. "

" Les informations diffusées par les médias étrangers selon lesquelles ByteDance envisage la vente de TikTok sont fausses. ByteDance n'a pas l'intention de vendre TikTok ", a indiqué ByteDance (CNN) sur l'application chinoise d'agrégation d'actualités Toutiao.

La vente n'est pas une option

D'après Reuters, ByteDance préférerait fermer une application TikTok qui est déficitaire plutôt que de la vendre, si tous les recours en justice contre la loi américaine n'aboutissent pas.

Le mois dernier, Mitchell Green avait indiqué à CNBC que TikTok ne serait pas vendu dans l'éventualité d'une interdiction aux États-Unis. Il est un investisseur de ByteDance par le biais du fonds américain Lead Edge Capital.