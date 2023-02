Bientôt des vidéos payantes sur TikTok ? D'après The Information, le réseau social de partage de vidéos travaille sur plusieurs fonctionnalités, dont un système de type paywall. Il conditionnerait la consultation de vidéos à un paiement.

Peu de détails pour le moment sur la manière dont ce système serait mis en place. L'accès à des vidéos pourrait être facturé de l'ordre de 1 $. Les créateurs auraient cependant la possibilité d'opter pour le montant de leur choix.

Un paywall pourrait surtout avoir comme objectif de séduire des créateurs et les inciter à utiliser la plateforme pour leurs contenus, avec la perspective de revenus. Du reste, The Information évoque également un travail sur une nouvelle version du Fonds pour les créateurs TikTok.

Un nouveau fonds pour les créateurs

Baptisé Creator Fund 2.0 en interne, le fonds serait déjà expérimenté au Brésil et en France. Un déploiement concernerait les États-Unis à partir du mois de mars prochain. Les critères d'éligibilité seraient relevés à hauteur d'une base de 100 000 followers au minimum.

Par ailleurs, le Creator Fund 2.0 s'adresserait à des créateurs qui réalisent des vidéos plus longues sur TikTok, sachant que la plateforme autorise actuellement des vidéos d'une durée de jusqu'à 10 minutes. Aussi pour attirer des utilisateurs plus âgés ?

Dans sa première version, le Fonds pour les créateurs TikTok concerne les créateurs avec plus de 10 000 followers et plus de 100 000 vues sur les vidéos au cours des 30 derniers jours. Il a été lancé en 2020, avec un milliard de dollars sur trois ans. Le contenu publié doit évidemment être dans le respect des règles communautaires de TikTok.

La concurrence de YouTube avec les Shorts

À The Verge, un porte-parole de TikTok n'a pas fait de commentaire sur un système de type paywall ou une version remaniée du fonds pour les créateurs. " Nous nous engageons à explorer de nouvelles façons de créer une expérience précieuse et enrichissante pour la communauté des créateurs. "

Il a ajouté que " tout le monde peut être un créateur " sur TikTok et que " tout le monde peut profiter du divertissement de nos créateurs inspirants. " Ces derniers peuvent être " récompensés pour leur créativité "… même si elle est à géométrie variable sur TikTok.

Depuis le 1er février, YouTube a commencé le partage de revenus publicitaires générés par les vidéos au format court Shorts. Un partage qui est à hauteur de 45 % pour les créateurs, alors qu'il est de 55 % pour les vidéos YouTube au format long.