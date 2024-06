Apple fait de l'IA son nouveau cheval de bataille, et Tim Cook avait ainsi un discours bien rodé lors de la WWDC.

Selon le patron d'Apple, l'intérêt de l'iPhone en tant qu'objet devrait progressivement s'estomper pour les utilisateurs, tandis que l'IA prendra une place de plus en plus importante.

Cette intégration de plus en plus poussée de l'IA au sein d'iOS devrait rendre obsolètes certaines manipulations. Les intégrations de commandes vocales devraient permettre d'échanger naturellement avec son smartphone et l'utilisateur pourrait ainsi grandement limiter l'usage de l'écran ou les interfaces tactiles.

Le smartphone ne serait finalement plus aussi utilisé au fil de la journée, ou du moins manipulé. Quand on sait qu'un Français utilise en moyenne 3h30 son appareil par jour, la situation pourrait amener à une diminution drastique.

Reste que les smartphones seront malgré tout manipulés pour accéder à du contenu visuel, du jeu, ou certaines applications qu'il n'est pas possible de contrôler via l'IA. Mais dans l'ensemble, il se pourrait effectivement que l'IA bouscule largement nos habitudes.