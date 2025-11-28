Patron d'Epic Games, Tim Sweeney a pris une position tranchée dans un message sur la plateforme X. En matière de création de jeux vidéo, il argue que les labels " Fait avec l'IA " n'ont plus leur place sur les boutiques en ligne.

Un étiquetage IA insensé pour Tim Sweeney

Répondant à un utilisateur sur X, Tim Sweeney a soutenu qu'un tel label IA est pertinent dans des contextes où les acheteurs doivent comprendre la situation des droits d'auteur. Cependant, il a martelé que cela n'a aucun sens pour les boutiques de jeux vidéo.

Sa justification est simple : l'avenir de l'industrie se fera avec l'intelligence artificielle. Il estime que l'IA sera impliquée dans la quasi-totalité de la production future, rendant la distinction superflue.

Cette vision normalise l'IA comme un outil de production standard, au même titre qu'un moteur graphique par exemple.

L'Epic Games Store se distingue de Steam

L'approche d'Epic Games contraste avec celle de Steam. La plateforme de Valve a mis en place une politique de transparence stricte, obligeant les développeurs à divulguer l'utilisation de technologies d'IA dans leurs créations.

Alors que la page d'un jeu sur Steam pourra détailler l'utilisation par l'équipe de développement de contenu généré par IA, la page du même jeu sur l'Epic Games Store n'en fait pas mention.

Le débat est (re)lancé ?

La déclaration de Tim Sweeney intervient alors que des titres peuvent être critiqués pour leur recours à l'IA générative qui menace des emplois, jusqu'aux acteurs humains pour le doublage des voix.

La question des droits d'auteur peut aussi être floue avec l'entraînement des modèles grâce à certaines œuvres protégées.