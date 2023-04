Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs, l'af2m compte parmi ses membres des opérateurs télécoms comme Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, ainsi que plusieurs associations et groupements professionnels.

L'af2m se donne pour mission de regrouper et coordonner les travaux entre les opérateurs télécoms et des représentants d'éditeurs de services, prestataires techniques pour la promotion de solutions multi-opérateurs.

Elle vient d'annoncer le lancement de la solution Time2chat en tant que nouvelle offre de messagerie conversationnelle universelle par SMS et voix. Elle est dédiée aux échanges entre une marque et ses clients.

Pour le service client avec un numéro en 093x

" Confirmation d'un rendez-vous, changement d'adresse de livraison d'un colis, modification d'une réservation de billet de train ou d'avion, autant d'exemples pour lesquels Time2chat va permettre de prendre en compte directement les demandes du consommateur, sans sortir du cadre de l'échange de SMS. "

L'af2m souligne une exploitation des technologies natives sur les téléphones mobiles, sans la nécessité d'installer une application spécifique ou même d'une connexion internet.

Avec une solution Time2chat et en adéquation avec le nouveau plan de numérotation de l'Arcep en vigueur depuis le début de l'année, chaque marque a la possibilité de disposer d'un numéro non surtaxé de type 09 3X XX XX XX pour son service client.