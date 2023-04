L'application de rencontre Tinder devrait prochainement lancer une nouvelle offre payante baptisée Tinder Vault, avec pour particularité de s'afficher à un tarif rarement vu sur le marché...

Autrefois ténor du secteur et application mobile la plus prisée, Tinder affiche une santé assez faible depuis plusieurs années. Le concept même de l'application a fait son temps et les différents problèmes d'image, de fuites de données personnelles, d'algorithme et de harcèlement ont lourdement endommagé l'image de l'application.

Une formule payante à prix gonflé

Cela fait quelques années que Tinder souhaite se racheter une conduite en proposant des échanges plus sécurisés pour les utilisateurs et utilisatrices et la formule Tinder Vault va dans ce sens.

Pour rien de moins que 500 dollars par mois, Tinder Vault devrait proposer un ensemble de fonctionnalités avancées aux utilisateurs... Car si l'on connait le prix de l'offre, l'application reste encore très peu loquace sur le contenu qu'il apportera comparé à la version payante de l'appli, et autant dire qu'avec un tarif aussi élevé, on peut s'attendre à ce que le service nous livre le café tous les matins...

Malheureusement, même si cette somme nous parait déjà ridiculement élevée, il ne s'agit pas de l'offre la plus onéreuse du marché : l'application The League propose ainsi des services de rencontre pour plus de 1000 dollars la semaine. De quoi relativiser sans doute...