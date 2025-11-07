Le Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra est un aspirateur laveur sec et humide sans fil positionné comme un appareil de nettoyage domestique haut de gamme. Il combine l'aspiration et le lavage des sols durs en un seul passage, visant à simplifier l'entretien quotidien.

Ses caractéristiques distinctives comprennent la technologie HyperStretch, qui permet à l'appareil de s'incliner à 180° pour nettoyer sous les meubles, et le système d'auto-nettoyage et séchage FlashDry à l'air chaud (85 °C) en cinq minutes.

Technologiquement, il est équipé du système DualBlock Anti-Tangle pour la gestion des cheveux et poils, de la technologie MHCBS pour un lavage continu avec de l'eau propre (450 cycles/minute) et d'une batterie offrant jusqu'à 50 minutes d'autonomie.

L'appareil dispose de trois modes de nettoyage (Auto, Max, Suction) et d'une interface utilisateur intelligente via un écran LED, une application et un assistant vocal.

À -43 % ou -27 % sur Amazon

Lors de son lancement au premier trimestre dernier, le Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra avait été introduit au prix de 699 €. Sur Amazon, l'appareil est actuellement proposé au prix de 399 €, soit une baisse de 43 % par rapport à son prix initial. Cette baisse est de 27 % par rapport au précédent prix pratiqué sur Amazon.