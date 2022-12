Commençons notre top avec l'aspirateur Tineco Pure One S12 qui profite d'une très belle réduction sur Amazon.

L'aspirateur est doté d'un puissant moteur de 500 W qui permet une puissance d'aspiration de 22 000 Pa. Notons aussi que l'aspirateur est accompagné de trois filtres dont un filtre HEPA qui capture les poussières jusqu'à 0,3 micron et expulse de l'air frais. Il intègre aussi la technologie iLoop permettant de régler automatiquement la puissance en fonction de la saleté.

L'aspirateur embarque aussi un réservoir à poussières de 600 ml. Il est équipé d'un écran LED informant de l'état de la batterie, des soucis rencontrés par l'aspirateur ou de la puissance d'aspiration, mais aussi d'un contrôle tactile qui permet de contrôler la puissance. Pour finir, sa batterie permet d'utiliser l'aspirateur jusqu'à 50 minutes d'utilisation.

Sur Amazon, l'aspirateur Tineco Pure One S12 est au prix de 350 € au lieu de 459 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'écran PC LG UltraGear 27GN850 qui profite de 30 % de réduction sur Amazon.

Il est doté d'une dalle de 27 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels et une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. Il affiche également des bords fins qui facilitent l'immersion. Il est compatible avec les technologies NVIDIA Gsync et AMD Freesync qui permettent d'avoir une meilleure synchronisation avec la carte graphique. L'écran prend en charge la norme HDR10 qui reproduit les couleurs avec une extrême fidélité. Pour finir, il intègre deux ports HDMI et un DisplayPort.

Sur Amazon, l'écran PC LG UltraGear 27GN850 est à 300 € au lieu de 430 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec l'enceinte Bang & Olufsen Beosound Explore qui voit son prix chuter sur Amazon.

Cette dernière affiche un design ultra compact, facile à transporter avec un poids de 650 g. Malgré sa taille, grâce à la technologie True 360, elle offre une son puissant avec de très bonnes bases. L'enceinte est étanche à l'eau et à la poussière. De plus, elle est résistante aux rayures.

Elle dispose de commandes simples qui permettent de contrôler facilement sa musique. Notons qu'elle est compatible Bluetooth et se recharge via l'USB C. Pour finir, sa batterie offre une énorme autonomie de 27 heures.

Sur Amazon, l'enceinte connectée Bang & Olufsen Beosound Explore est au prix de 149 € au lieu de 199 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont sur notre site comme les meilleurs bons plans de la semaine chez Amazon ou encore les forfaits fibre qui déboitent avec du haut, très haut débit avec plus de 2 Gb/s.