Elle n'est pas forcément la plus connue, mais elle gagne à le devenir. La marque Titan Army a été fondée en 2014 à Shenzhen avec la volonté de proposer des écrans gaming de toutes tailles, plats ou incurvés, et des fonctionnalités avancées.

Exploitant ses propres brevets, elle a développé toute une gamme de moniteurs répondant à différents besoins et pouvant s'adapter à de multiples configurations, des écrans ultrawide aux affichages incurvés, ou même alliant les deux.

Pour le Black Friday, du 21 novembre au 2 décembre, Titan Army propose via la plate-forme Amazon des réductions sur plusieurs de ses écrans gaming. C'est donc le bon moment pour s'équiper à moindres frais avec des produits taillés pour le jeu.

Titan Army P27GR : l'écran polyvalent

Le moniteur gaming Titan Army P27GR est taillé pour les expériences de jeu en 2K / 1440p. Avec sa dalle Fast IPS matte de 27 pouces avec angle de vision de 178 degrés, il offre une latence de 1 ms GTG seulement et un taux de rafraîchissement de 180 Hz, avec un espace colorimétrique couvrant 120% en sRGB.

Il est compatible G-Sync / FreeSync, GamePlus et HDR10 et propose une technique de synchronisation adaptative évitant les déchirures de l'écran rompant l'immersion dans les jeux.

Connecté connectiques, on trouvera 2 ports HDMI 2.0 et deux DisplayPort 1.4, ainsi qu'une prise casque, tandis qu'on pourra le fixer à un mur grâce au support VESA 100 x 100 mm.

L'écran gaming Titan Army P27GR voit son prix tomber à 159,99 € au lieu de 199,99 € sur Amazon le temps de la Black Friday Week.

Titan Army C32C1S : l'écran incurvé pour gaming exigeant

Avec le Titan Army C32C1S, l'immersion sera intense avec sa dalle VA incurvée 1500R sans bordure de 31,5 pouces au ratio 16:9 et en définition QHD / 1440p. L'écran gaming offre une latence de 1ms GTG et un espace colorimétrique à 124% du sRGB avec une compatibilité HDR400.

Il peut compter également sur un beau rafraîchissement de 240 Hz et un contraste de 3000:1, toujours avec Adaptive Sync et mode Game Plus pour faire la différence en eSport.

On notera également la présence de deux ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, ainsi qu'une prise casque.

Proposé normalement à 369,99 €, l'écran gaming incurvé Titan Army C32C1S chute à 299,99 € pour le Black Friday sur Amazon.

Titan Army P2510S : l'écran gaming à tout faire en 240 Hz

Enfin, l'écran gamer Titan Army P2510S combine une dalle Fast IPS (angle de vision de 178 degrés) de 24,5 pouces QHD / 1440p avec une latence de 1 ms GTG, mais aussi un rafraîchissement d'écran 240 Hz, une première sur ce type de dalle, avec également support Adaptive Sync.

Il couvre l'espace colorimétrique DCI-P3 à 95% ou à 126% pour sRGB et supporte le HDR10 pour améliorer les contrastes. Posé sur un pied inclinable, il peut aussi être installé sur support mural ou pied pivotant VESA 100 x 100 mm.

Pour la connectique, l'écran gaming présente une configuration 2 x HDMI 2.0 et 2x DisplayPort 1.4 ainsi qu'une prise casque.

L'écran gamer Titan Army P2510S voit son tarif chuter à 239,99 € au lieu de 299,99 € pour le Black Friday sur Amazon.

A noter que les écrans gaming de Titan Army peuvent aussi être trouvés à prix réduit sur le site Geekmaxi avec une réduction de 10 € pour un achat de plus de 200 € grâce au code BFMonitor à entrer lors de la commande.