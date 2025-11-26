La marque Titan Army conçoit des écrans gaming depuis 2014 et veut occuper tous les segments, de l'affichage plat au moniteur incurvé, dans toutes les diagonales et avec les dernières fonctionnalités à disposition.

Pour le Black Friday, la firme propose des réductions sur Amazon et AliExpress sur plusieurs de ses écrans gaming, permettant de s'équiper à moindre coût et de découvrir la marque et ses atouts.

Titan Army C24A1H, l'écran gaming incurvé compact à petit prix

L'écran Titan Army C24A1H constitue une intéressante ouverture de gamme pour les budgets resserrés. Avec sa résolution 1920 x 1080 pixels et sa diagonale 23,6 pouces, il propose une configuration légère enrichie par une incurvation 1500R et un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour sa dalle VA.

Son temps de réponse de 1 ms et son espace colorimétrique sRGB couvert à 110% offriront de quoi jouer ou créer des contenus alléchants tout en protégeant les yeux avec sa technologie Low Blue Light et son rétroéclairage sans scintillement.

L'écran gaming Titan Army C24A1H est proposé sur AliExpress au prix spécial de 81,99 € grâce aux codes GNFR05 (5 € de réduction) et BFFR15 (15 € de réduction).

Titan Army C27A1H, l'écran gaming incurvé 27 pouces

Un cran au-dessus, l'écran gaming Titan Army C27A1H reste sur une résolution 1920 x 1080 pixels mais avec une diagonale de 27 pouces, toujours avec incurvation 1500R.

Son rafraîchissement passe à 300 Hz et son temps de réponse atteint 1 ms. Il est compatible FreeSync et HDR10, comprend 10 préréglages. On trouvera par ailleurs de la connectique HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 à bord.

L'écran gaming Titan Army C27A1H est disponible sur AliExpress au petit prix de 109 € avec les codes GNFR10 (10 € de réduction) et BFFR20 (20 € de réduction).

Titan Army P2712V, l'affichage UHD 160 Hz

Avec le Titan Army P2712V, on passe à la catégorie supérieure grâce à sa résolution 4K avec rafraîchissement 160 Hz. L'affichage peut être passé au FHD, ce qui l'amène alors à un rafraîchissement de 320 Hz.

L'affichage couvre l'espace colorimétrique sRGB à 135% et DCI-P3 à 95% et sa connectique se compose de 2 ports HDMI 2.1 et 2 ports DisplayPort 1.4. On notera enfin sa conception ultra-mince sans cadre sur trois côtés.

L'écran Titan Army P2712V est proposé sur Amazon au prix spécial de 237,49 € en utilisant le code GGNP2712V .

Titan Army P2710S, l'alternative QHD

Dans un genre proche, l'écran gaming Titan Army P2710S offre lui aussi une diagonale de 27 pouces mais en résolution QHD et avec rafraîchissement 240 Hz.

Doté d'un temps de réaction de 1 ms et couvrant l'espace colorimétrique sRGB à 135% et DCI-P3 à 110%, il offrira une belle fidélité d'image et une polyvalence appréciable pour jouer ou profiter de contenus multimédias.

Il est lui aussi doté d'une conception sans cadre sur trois côtés, peut basculer en mode portrait et il protégera les yeux contre la lumière bleue et le scintillement du rétroéclairage.

L'écran gaming Titan Army P2710S est proposé sur Amazon au prix spécial de 180,49 € via le code GGNP2710S à entrer lors de la commande.