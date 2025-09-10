Jusqu'au 28 septembre, Titan Army lance ses 4 nouveaux écrans gaming, les P2712V et P275MV Plus Mini LED, ainsi que les C24A1H et C27A1H, tous en promotion sur Amazon.

Titan Army P2712V

Cet écran offre une double compatibilité 4K 160 Hz et FHD 320 Hz, permettant de basculer facilement entre des modes adaptés au gaming ou à la création de contenus. Sa résolution UHD combinée à un étalonnage des couleurs ΔE<2, une couverture sRGB à 135 %, un DCI-P3 à 95 %, une profondeur de couleur 8 bits + FRC et 1,07 milliard de couleurs assurent des images réalistes et éclatantes, pour une immersion totale dans les jeux comme dans les films.

Grâce à son moteur de jeu ultra-rapide, l’écran IPS délivre un taux de rafraîchissement jusqu’à 320 Hz et un temps de réponse ultra court de 1 ms, tandis que la technologie Adaptive Sync élimine les déchirements. Le moniteur est également ergonomique, avec un réglage en hauteur jusqu’à 100 mm, une inclinaison de -5° à +20° et une rotation de 90°. Enfin il intègre un éclairage RVB.

Côté connectivité, il propose des interfaces HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4. Son design ultra-fin sans cadre sur trois côtés facilite l’installation et permet un montage mural VESA 100 x 100 mm.

Vous pouvez trouver le Titan Army P2712V en promotion à seulement 279,99 € sur Amazon, avec une remise supplémentaire de 5 % grâce au code GNP2712V.

Titan Army P275MV Plus Mini LED

Grâce à sa technologie exclusive de double mode, il permet un passage instantané entre l’ultra-haute résolution 4K à 160 Hz et le taux de rafraîchissement extrême en FHD 1920x1080 px à 320 Hz, offrant à la fois une immersion visuelle parfaite pour les titres AAA et une réactivité fulgurante pour les FPS.

Sa dalle QD-Mini LED, dotée de 1 152 zones de gradation indépendantes, assure un contrôle lumineux ultra-précis avec des contrastes profonds, une luminosité éclatante et une gamme dynamique élargie pour des images d’une finesse exceptionnelle. La compatibilité HDR1000 et la couverture de 153 % de l’espace colorimétrique sRGB garantissent une fidélité colorimétrique remarquable, renforcée par un calibrage ΔE<2 pour des couleurs d'une justesse de niveau professionnel.

il intègre la toute nouvelle technologie DyDs « Black Hole Vision » de Titan Army qui est une la solution au flou de mouvement. Fini la méthode traditionnelle BFI (Black Frame Insertion ou insertion de cadre noir) à gradation globale, cette technologie exploite les avantages de la gradation locale des MiniLED pour créer une solution innovante de commutation du rétroéclairage ligne par ligne. Avec une précision de 16 bits et une gradation PWM (Pulse Width Modulation ou modulation de largeur d'impulsion) à ultra-haute fréquence de 15 à 360 Hz, chaque ligne de rétroéclairage ajuste rapidement sa luminosité pendant l'actualisation des pixels. Cela permet à la fois d'éliminer le flou de mouvement et d'éviter la perte de luminosité excessive causée par les écrans entièrement noirs.

Deux modes DyDs dédiés sont présents :

Mode DyDs/ULL FPS – Conçu pour les joueurs de FPS

Il améliore le contraste dynamique et accélère la réponse du rétroéclairage pour réduire le flou et le tremblement, gardant les cibles en mouvement rapide nettes et les trajectoires de balles claires, ce qui améliore la précision du tir. Mode DyDs/LD – Pour les joueurs de MOBA et de jeux AAA.

Il utilise 1 152 zones de gradation pour améliorer la clarté, la luminosité locale, corriger les noirs grisâtres, augmenter le contraste et enrichir les détails d'ombre et de lumière, rendant les visuels plus vifs et immersifs.

Ainsi, dans CS2, sans l'activation de DyDs, même à 320 Hz, un mouvement rapide de la caméra cause une rémanence notable qui gêne le jeu. Avec le mode DyDs/ULL FPS activé, les cibles en mouvement restent claires lors des balayages rapides, la luminosité reste stable et l'expérience est beaucoup plus fluide. Surtout dans les coins ou les angles morts, la réduction du flou permet un jugement plus rapide et plus clair des ennemis, un contrôle précis du recul et des victoires décisives.

Pensé pour le confort, le moniteur offre des réglages ergonomiques personnalisables, avec une hauteur ajustable jusqu’à 120 mm, une inclinaison de -5° à 20°, une rotation à 90° et un pivotement étendu de -25° à +25°, idéal pour passer du mode paysage au portrait.

Il inclut également deux haut-parleurs de 3 W, un éclairage RVB à 7 couleurs, une gradation intelligente avec détection de la lumière ambiante, une compatibilité VESA 100 x 100 mm, ainsi qu’un mode KVM avec charge 65 W.

Le Titan Army P275MV Plus est disponible au prix réduit de 379,99 € pour son lancement sur Amazon.



Et pour rappel Titan propose également deux autres nouveaux écrans gaming, eux aussi affichés à prix réduit sur Amazon :