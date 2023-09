Pressenti comme une franchise à succès à même de marquer l'histoire du jeu vidéo, Titanfall n'aura pas encore eu droit à cet honneur, ou du moins pas dans les termes attendus. Car après avoir purement abandonné les joueurs du premier volet à leur sort, Respawn avait plus ou moins jeté l'éponge avec Titanfall 2 et le titre farçi de bug et au matchmaking problématique avait vu sa communauté sombrer.

Misant davantage sur le développement d'Apex Legends, Respawn a toutefois pris le temps de déployer une mise à jour inattendue sur Titanfall 2, alors même que le titre se retrouve à moins de 3€ sur la plateforme Steam.

Au menu de cette mise à jour : correction de bugs divers notamment les crash et déconnexions intempestives des menus, mise à jour des playlists et sortie des parties privées du programme béta... Le matchmaking devient alors ce qu'il aurait toujours dû être et chacun devrait désormais pouvoir profiter du jeu comme il se doit...

La dernière mise à jour d'Apex Legends intégrait un code mystérieux qui pointait du doigt Titanfall, laissant penser que Respawn serait sur le point de présenter Titanfall 3. Il s'agirait donc pour le studio de redorer un peu son image sous Titanfall 2 avant d'espérer en proposer une suite...Reste que le passif de Respawn avec Titanfall est lourd et que le studio devra offrir de sérieuses garanties aux joueurs pour espérer les voir revenir sur sa franchise.