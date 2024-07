Dans le cadre de son appel aux candidatures pour 15 services de la télévision numérique terrestre (TNT) à vocation nationale et à temps complet en haute définition, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) annonce sa présélection à titre de mesure préparatoire.

Du 8 au 17 juillet, l'Arcom avait auditionné 24 candidats en lice pour une autorisation d'émettre sur la TNT en 2025 et une durée de jusqu'à dix ans. Parmi les chaînes déjà existantes, l'Arcom a décidé d'écarter C8 et NRJ12. Elles seront remplacées par des chaînes proposées par Ouest-France TV (OF TV) et CMI France (RéelsTV).

Pour sa décision, l'Arcom dit notamment s'être fondé sur " l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socio-culturels. "

C8 et NRJ12 écartés de la TNT

Avec des audiences en berne et la multiplication de rediffusions, la chaîne NRJ12 n'a manifestement pas convaincu. Du côté de C8, la chaîne est connue pour avoir été sanctionnée à plusieurs reprises par l'Arcom et pour plus de 7,5 millions d'euros d'amendes.

C8 a pour animateur phare Cyril Hanouna et son émission " Touche pas à mon poste " aux multiples débordements. Pour en éviter de nouveaux et assurer la maîtrise de son antenne, C8 avait pris l'engagement d'un différé de jusqu'à 45 minutes. Pas suffisant.

La chaîne C8 appartient au groupe Canal+ qui est une filiale de Vivendi sous contrôle majoritaire du milliardaire conservateur Vincent Bolloré à l'influence controversée. Il est aussi le propriétaire des chaînes CNews et CStar qui ont été retenues pour la réattribution des fréquences de la TNT, au même titre que Canal+ et de chaînes sœurs.

Selon l'Arcom, la TNT est le mode de réception exclusif de la télévision pour près de 20 % des foyers équipés d'un poste.

Les 15 projets retenus par l'Arcom