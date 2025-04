La série Tomb Raider, annoncée en grande pompe par Prime Video, semble aujourd’hui dans une impasse et pourrait venir s'ajouter à la liste déjà trop longue des projets avortés. Malgré un contrat lucratif avec Phoebe Waller-Bridge et des années de travail, le projet n’a toujours pas produit de scénario exploitable. Le départ récent de Jennifer Salke, qui supervisait personnellement le développement, ajoute une nouvelle ombre au tableau.

Un projet ambitieux mais chaotique

En 2019, Jennifer Salke avait signé un contrat de 20 millions de dollars par an avec Phoebe Waller-Bridge pour créer une adaptation en série des aventures de la célèbre Lara Croft. Avec plusieurs épisodes vidéoludiques et un reboot de la saga tant dans les jeux qu'au cinéma, l'univers de l'aventurière est un terrain a priori fertile... Pourtant, six ans plus tard, aucune avancée significative n’a été réalisée. On note ainsi que Deux salles d’écriture ont été assemblées et des dizaines de millions ont été dépensés, mais aucun scénario viable n’a vu le jour.

Ce manque de progrès soulève des questions sur l’implication et la vision créative derrière le projet. Les fans se demandent si la série verra finalement le jour ou si elle sera abandonnée au profit d’une nouvelle équipe créative.

Sophie Turner toujours pressentie pour incarner Lara Croft

Malgré ces difficultés, Sophie Turner reste la favorite pour interpréter Lara Croft. Connue pour son rôle emblématique de Sansa Stark dans Game of Thrones, l’actrice britannique semblait être un choix prometteur pour redonner vie à l’archéologue iconique. Cependant, avec l’incertitude qui entoure la production, sa participation reste en suspens.

Turner aurait apporté une dimension plus mature et physique au personnage, mais les retards accumulés pourraient compromettre sa disponibilité pour le rôle. D'autant que disposer d'un scénario n'est qu'une des nombreuses étapes à valider avant de procéder au tournage. On parle là de plusieurs années de travail et de planification avant même de lancer la première capture de scène...

Le départ de Jennifer Salke : un coup dur

L’avenir du projet semble encore plus incertain depuis le départ de Jennifer Salke d’Amazon MGM Studios. Salke était une fervente supportrice du projet et avait personnellement supervisé son développement. Sans elle, il est possible qu’Amazon décide de rediriger ses ressources vers d’autres productions plus avancées ou rentables, quitte à s'assoir sur les millions dépensés jusqu'ici dans la série.

"Si Amazon perd patience, le projet pourrait être confié à un(e) autre scénariste ou abandonné", indique une source proche du dossier.

L’avenir incertain de Lara Croft sur Prime Video

Pour l’instant, les fans devront prendre leur mal en patience. Bien que Prime Video ait investi massivement dans cette adaptation, les obstacles créatifs et organisationnels pourraient sceller son sort. Si la série finit par voir le jour, elle devra relever le défi d’être à la hauteur des attentes élevées des amateurs de la franchise Tomb Raider.